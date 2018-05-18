ЖКХ

Установку контейнерных площадок и новых лифтов обсудили на совещании в УГХ Пскова

Сегодня, 31 мая, состоялось очередное рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное вопросам благоустройства городских территорий, подготовки к праздникам, наведении порядка на контейнерных площадках, установки новых лифтов и другим актуальным вопросам городского хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в заседании приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля администрации города Пскова Антон Ляугминас, начальник инспекции государственного жилищного надзора Светлана Медведева, представители управляющих компаний, а также руководители и представители предприятий МП Пскова «Горводоканал», «Псковские тепловые сети», ООО «Расчетный центр города Пскова», ООО «АСПО», МКУ «Служба благоустройства города».

Руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора УГХ Антон Ляугминас проинформировал участников рабочего совещания о том, что на следующей неделе будут организованы рейды по проверке наличия в микрорайонах города оборудованных контейнерных площадок для мусора, в том числе для крупногабаритного и строительного. А также для разрешения спорных ситуаций их установки.

Антон Ляугминас довел до участников совещания информацию о том, что к 2020 году необходимо навести порядок в лифтовом хозяйстве и о том, что на следующий год определены 8 лифтов, которые подлежат замене.

Участники совещания обсудили вопросы перехода домов на прямые договора оплаты с поставщиком услуг. В частности, сейчас данная работа проводится городским водоканалом. Представитель данного муниципального предприятия ответила на вопросы руководителей управляющих компаний.