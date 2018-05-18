ЖКХ

Расходы на капремонт и содержание муниципального жилищного фонда Пскова в 2017 году профинансированы на 73%

Расходы на капремонт и содержание муниципального жилищного фонда Пскова в 2017 году профинансированы на 73%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год.

По его словам, в бюджете города Пскова на эти цели было предусмотрено 72,9 млн рублей, профинансированы расходы на сумму 53,2 млн рублей, что составляет 73% от утвержденных плановых назначений.

На капитальный ремонт в жилых многоквартирных домах в соответствии с планом на 2017 год утверждено 46,5 млн рублей, профинансировано - 28 млн рублей или 60,2% от годовых плановых назначений. На эти средства полностью или частично выполнены работы на 31 объекте.

Общая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда составила 28,5 млн рублей.