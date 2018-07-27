ЖКХ

В приемной Григория Стороненкова постатейно разбирали квитанции за услуги ЖКХ

В рамках приема граждан по личным вопросам депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова жители округа получили консультацию по вопросам начисления платы за коммунальные ресурсы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, на вопросы граждан ответил член Общественного совета при госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Разговор шел о перерасчете платы за коммунальные ресурсы. Алексей Кириллов озвучил алгоритм получения перерасчета и пояснил принцип формирования начислений платы за содержание общедомового имущества (СОИ).

Кроме того, актуальным вопросом для жителей оказалось и обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, жителей интересует нормативная периодичность обследования оборудования, а также параметры, из которых складывается плата за его обслуживание. Для получения исчерпывающей информации и расшифровки калькуляций в соответствующие организации будет направлен запрос от имени депутата Григория Стороненкова.