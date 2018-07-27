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ЖКХ

Водопроводная вода в себежском поселке Эпимахово не поднимается до уровня 2 этажа

06.08.2018 15:30|ПсковКомментариев: 1

Водопроводная вода в себежском поселке Эпимахово не поднимается до уровня 2 этажа, но доходит до 1 этажа и есть во всех водоразборных колонках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава администрации городского поселения «Себеж» Галина Малютина, комментируя жалобы отдельных местных жителей на отсутствие водоснабжения.

Вероятная причина нехватки воды в подводном источнике - засуха. «С момента возникновения проблемной ситуации райводоканалом организован подвоз питьевой воды. Предварительно жители были оповещены о том, что заявки на подвоз воды принимаются через службы ЕДДС. В первый день поступило всего 5 заявок», - отметила Галина Малютина.

Глава администрации городского поселения, в состав которого входит поселок Эпимахово, добавила, что максимальное расстояние от домов, где на 2-х этажах отсутствует водопроводная вода, до колонок составляет 200 метров.

«Администрация района уже подготовила документы для обследования существующей довоенной скважины и, возможно, бурения новой, более глубокой», заключила она. 

Теги: #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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