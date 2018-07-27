ЖКХ

Власти Пскова ищут пути, чтобы город вошел в отопительный сезон без проблем

Власти Пскова ищут пути, чтобы город вошел в отопительный сезон без проблем. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании глава Пскова Иван Цецерский.

По его словам, на данный момент «есть проблемы по отопительному сезону». «У «Псковских тепловых сетей» накопились объективные долги из-за неплательщиков, а субсидий из областного бюджета мы не получили», - объяснил ситуацию Иван Цецерский. В числе наиболее крупных должников за тепло он назвал АО «Славянка» - управление специализированным жилищным фондом министерства обороны РФ, которое задолжало ПТС порядка 100 млн рублей.

«Получается, что сегодня ПТС работают в аварийном порядке, обеспечивая город теплом. Сказать, что в ситуации виноват директор предприятия, язык не поворачивается. Мы изыскиваем дополнительные варианты решения проблемы, чтобы город вошел в зимний период без особых проблем», - резюмировал Иван Цецерский.