ЖКХ

94 внутридомовых аварий отработали коммунальные службы Пскова в июле

94 внутридомовых аварий отработали коммунальные службы Пскова в июле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании заместитель председателя комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский.

По его словам, в июле в Пскове не было допущено ЧС и происшествий с гибелью людей. На воде спасен 65-летний утопающий. Отработано 15 штормовых предупреждений, убрано 20 упавших деревьев. В ЕДДС Пскова поступило 4214 обращений, коммунальными службами ликвидировано 94 внутридомовых аварии.

На данный момент в приоритете у комитета ГО и ЧС стоит вопрос защищенности образовательных учреждений 1 сентября и избирательных участков в день выборов 9 сентября.