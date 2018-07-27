ЖКХ

В России рост платежей за коммуналку в пять раз превысил уровень инфляции

Рост платежей на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в стране составил 10,6%, превысив уровень инфляции в пять раз. Об этом «Известиям» сообщили в банках, через которые проходят платежки за ЖКУ.

Средний коммунальный платеж в первом полугодии составил 2679 рублей, что объясняют не только ростом тарифов, но и увеличением потребления ресурсов и отказа от экономии из-за роста зарплат. Косвенно это подтверждается тем, что чек за ЖКУ проведенный через Сбербанк, которым пользуются в основном пенсионеры, вырос лишь на 2%.