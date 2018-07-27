ЖКХ

Псковская ГРЭС завершила перекладку тепловых сетей в поселке Дедовичи

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила ремонтную кампанию по замене изношенных участков тепловых сетей в поселке Дедовичи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, по итогам работ проведены гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть успешно и своевременно введена в подконтрольную эксплуатацию.

«Проведенная перекладка теплотрассы и успешные гидравлические испытания свидетельствуют о том, что наши трубопроводы готовы к несению зимних нагрузок, а это залог надежного и бесперебойного теплоснабжения поселка Дедовичи в отопительный период», – отметил Евгений Голубев, исполняющий обязанности директора Псковской ГРЭС.

Специалисты электростанции включили в работу электрический водогрейный котел, приступили к подключению и заполнению отключенных участков теплотрасс. Подача горячего водоснабжения в поселке Дедовичи в полном объеме возобновится 9 августа.