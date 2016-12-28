Почему бы не лечиться в Москве? Как бесплатно госпитализировать ребенка из Пскова в столичный стационар по полису ОМС

Ребенок - бесценное сокровище для каждого родителя. Когда ребенок заболевает, у родителей появляется естественное горячее желание дать малышу возможность только самого лучшего лечения. Каждая мама должна знать: если она хочет пролечить ребенка в столице, но семья проживает в другом городе России - у нее есть такая возможность! Право на бесплатное медицинское обслуживание и стационарное лечение в рамках ОМС родителям обеспечивает закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 323.

Страхи иногородних пациентов

Дополнительные обследования, документы и анализы, перспектива поездки с больным ребенком на руках - все это действительно может напугать. Но на самом деле все оказывается не так страшно, и мы готовы помочь вам пройти все этапы.

На примере одной из лучших детских больниц в Москве мы расскажем, как бесплатно по полису ОМС госпитализировать ребенка в московский стационар.

Здоровье ребенка - это самое важное, и легче пройти несколько шагов и получить качественную и своевременную медицинскую помощь в столичном стационаре, чем ждать госпитализации в своем городе несколько недель или даже месяцев.

Немного о ДГКБ им. З.А. Башляевой (Тушинская детская больница)

Детская государственная клиническая больница имени З.А. Башляевой - один из крупнейших многопрофильных стационаров страны. Предоставление медицинских услуг осуществляется детям от 0 до 18 лет.

Больница специализируется на лечении больных с кардиологической патологией, нефрологическими заболеваниями, неврологической патологией, ортопедическими заболеваниями и другими.

Плановая госпитализация доступна для всех отделений соматического и хирургического профиля, например для детей с ортопедической, хирургической, гастроэнтерологической, эндокринологической и другими патологиями.

Примеры болезней, по которым предоставляется помощь: пиелонефрит, врожденные пороки сердца, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, гастриты, дуодениты, сахарный диабет, эписиндром, гидроцефалия, костно-хрящевые экзостозы, деформации конечностей, абдоминальная хирургия и т.д.

Благодаря высококвалифицированным врачам и самым современным и эффективным методикам диагностики маленькие пациенты получают качественное лечение.

Как оформить госпитализацию в Детскую больницу им. З.А. Башляевой?

Вы можете положить ребенка на плановую госпитализацию в ДГКБ им. З.А. Башляевой бесплатно по ОМС двумя способами:

1) Обладателям московского полиса ОМС необходимо получить у лечащего врача направление на консультацию в Консультативно-диагностическую поликлинику (КДП) ДГКБ им. З.А. Башляевой.

Через Консультативно-диагностическую поликлинику, после очной или онлайн - консультации, вы сможете получить направление на плановую госпитализацию в стационар.

2) Для оформления бесплатной плановой госпитализации жители Пскова и других городов России могут обратиться на горячую линию «Столица здоровья» по телефону 8 (495) 587-70-88. Наличие направления в Москву из местного медицинского учреждения не обязательно. Время работы информационной линии - круглосуточно. Операторы «Столицы здоровья» помогут Вам получить информацию о возможностях плановой госпитализации и возможной дате первичной консультации.

Онлайн консультирование

В больнице возможно заочное (онлайн) консультирование. Для получения онлайн консультации необходимо так же позвонить по номеру горячей линии для иногородних пациентов «Столица здоровья» и договориться о возможности предоставления онлайн-консультации по болезни вашего ребенка или о назначении даты госпитализации (если направление на госпитализацию в больницу уже имеется).

Также по номеру горячей линии вы можете получить информацию об очном консультировании. На очной консультации врач осмотрит ребенка, ознакомит вас со списком обязательных предоперационных документов и выдаст направление на госпитализацию.

Когда производится госпитализация?

Госпитализация плановых больных в профильные отделения производится в приемном отделении Тушинской больницы ежедневно (кроме субботы и праздничных дней)

с 09:30 до 12:00. Куратор «Столицы здоровья» заблаговременно напомнит вам о дате и времени госпитализации.

Какие документы нужны на госпитализацию?

Для плановой госпитализации в ДГКБ им. З.А. Башляевой пациенту при себе необходимо иметь:

направление на госпитализацию;

паспорт гражданина РФ (родителя);

свидетельство о рождении (ребенка);

полис обязательного медицинского страхования;

медицинские документы.

Перечень анализов индивидуален в зависимости от диагноза. Список обязательных предоперационных анализов и дополнительных документов для госпитализации можно посмотреть на сайте http://www.tdgb-mos.ru или уточнить у лечащего врача.

Минимальный список анализов, необходимых при плановой госпитализации.

Общий анализ мочи (действителен 10 дней).

Общий анализ крови (действителен 10 дней).

Соскоб на энтеробиоз (действителен 14 дней)

Анализ кала на я/глист (действителен 14 дней).

Анализ кала на лямблии (действителен14 дней).

Анализ кала на кишечную группу (действителен 14 дней) – только в отд. неврологии.

Мазок из зева и носа на дифтерию (действителен 14 дней) – только в отд. неврологии.

Флюорография (детям с 15 лет).

Можно ли лечь в стационар вместе с ребенком?

Да, можно - на основании Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» № 323 независимо от возраста.

Пропущенный по уходу за ребенком до 4 лет имеет право на получение питания в отделении. Больничный выдается по уходу за ребенком до 15 лет.

Куда обращаться, в случае нарушений?

В случае отказа в больнице по прикреплению выписать направление в больницу другого региона, можно обратиться:

к главному врачу медучреждения с устной или письменной жалобой

в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис или в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В московском стационаре по направлению, вашего ребенка обязаны принимать и лечить бесплатно согласно программе обязательного страхования независимо от региона, в котором оформлен медицинский полис.

Если в стационаре вашему ребенку отказывают оказать бесплатную медицинскую помощь, вам необходимо обратиться:

к должностному лицу медицинского учреждения (к главному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе или заведующему отделением);

в окружное управление здравоохранения, имеющееся в каждом административном округе Москвы;

в Департамент здравоохранения города Москвы;

В Министерство здравоохранения своего района;

в страховую медицинскую организацию, выдавшую вам полис ОМС.

Если вы хотите узнать больше, о возможности плановой бесплатной госпитализации по ОМС в Москву дополнительную информацию можно найти на сайте http://столицаздоровья.рф

«Столица здоровья» – помощь в оформлении бесплатной плановой госпитализации иногородних граждан в стационары Москвы по полису ОМС.

Операторы горячей линии готовы предоставитьбесплатную информационную поддержку по возможностям первичной консультации и плановой госпитализации. Персональный куратор подскажет, входит ли необходимая помощь в перечень заболеваний по полису ОМС, поможет выбрать стационар, соответствующий диагнозу пациента, и оптимизирует процесс госпитализации.

Решение о возможности и сроках осуществления плановой госпитализации в Москве иногородних граждан, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, принимается медицинской организацией с учетом имеющихся медицинских показаний, технологических возможностей учреждения и сформированных листов ожидания по соответствующему профилю.

Телефон круглосуточной горячей линии:8 (495) 587-70-88

Все услуги предоставляются бесплатно.

Публикация подготовлена специалистами проекта «Столица здоровья»

Источник: Псковская Лента Новостей