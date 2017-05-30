Здоровье - в правильных движениях

Движение - это жизнь, а правильные движения - это жизнь качественная и полноценная. Следить за здоровьем костно-мышечной системы нужно в любом возрасте, уверены в Центре доктора Бубновского в Пскове. Чем раньше вы обратитесь к специалистам со своими проблемами, тем больше вероятность того, что они будут решены и не перерастут в серьезные заболевания. На сегодняшний день Центр предлагает индивидуальные программы для пациентов всех возрастов - от детей с небольшими нарушениями осанки до пожилых людей после тяжелых инсультов.

Специалисты Центра доктора Бубновского в Пскове занимаются лечением грыжи и протрузии дисков, остеохондроза позвоночника, артритов и артрозов суставов, нарушений осанки. Главной особенностью метода является то, что лечение происходит без использования медикаментов и хирургических операций. Лечебный эффект достигается за счет использования собственных ресурсов организма, задействовать которые помогает специальный комплекс физических упражнений.

«Этим летом мы предлагаем как никогда много акций для всех социальных групп и возрастов. Так, хорошие скидки действуют на посещение нашего центра пожилых людей с внуками. Работающие псковичи среднего возраста могут одновременно позаботиться о здоровье своих родителей и детей», - рассказывает руководитель Центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова.

Особо специалист обращает внимание родителей на здоровье детей. «Еще 15 лет назад специалисты по лечебно-оздоровительной физкультуре били тревогу из-за того, что у детей участились случаи сколиозов. Но сколько сколиозов вижу я сейчас, столько не было никогда. Более того, уже в детском возрасте они запущены. Родители должны уделять внимание не только интеллектуальному, но и физическому развитию детей. Уже в 1 классе у детей с увеличением длительных статических нагрузок ситуация ухудшается, но взрослые почему-то предпочитают водить их к репетиторам, в художественную школу, не замечая, как ребенок отстает в физическом развитии. Искривление позвоночника ведет к нарушению кровообращения и сбоям в работе всех органов и систем», - отмечает врач.

В Центре доктора Бубновского к детям особый подход - здесь не только полезные, но и интересные занятия для каждого. Специалисты составляют программы восстановления с учетом индивидуальных особенностей ребенка, и корректируют эту программу как минимум два раза за цикл. Что касается проблем с позвоночником, то к специалистам советуют обращаться до 16-17 лет, пока не закончился период быстрого роста и формирования костно-мышечной системы. «Конечно, есть пример с положительными изменениями и в таком возрасте. Так, мы отыграли 5 градусов сколиоза у 16-летней девушки, что подтверждено рентгенологически. Это очень хороший результат. Но, конечно, лучше заниматься профилактикой», - делится Людмила Кочукова.

Все специалисты Центра имеют соответствующее образование, каждые несколько месяцев они повышают квалификацию, проходя обучение по разным направлениям. Большой популярностью у псковичей пользуются курсы реабилитации после травм и сложных переломов. Чем раньше начинается реабилитация, тем эффективнее и быстрее результаты. Также частые гости в центре - это военные и представители силовых структур, для которых физическая подготовка является одним из самых главных профессиональных качеств.

Берутся в Центре и за очень сложные случаи. Так, прошлым летом реабилитацию в Пскове проходила девушка, попавшая в автокатастрофу. «Она провела в реанимации 2 года, ее буквально собирали по частям после очень тяжелых травм. Пройдя курс лечения у нас, девушка уехала с улучшениями. Она заново научилась выполнять жизненно важные функции, например - держать кружку, питаться без помощи родственников и передвигаться самостоятельно в пределах квартиры. По месту жительства от пациентки отказались, в связи с чем семья собирается переезжать к нам, в Псков, чтобы продолжить реабилитацию», - рассказывает руководитель Центра.

В Центре доктора Бубновского работают не только со спинальными травмами и болезнями суставов. «Работая с мышцами, мы можем влиять и на гипертоническую болезнь, и на все системы, которые традиционно лечат таблетками, повышая зависимость организма от фарминдустрии. В ходе курса занятий мы обучаем пациента правильным движениям, которые подходят именно ему. Этими знаниями он может пользоваться в дальнейшем самостоятельно», - отмечает специалист.

При обращении в Центр с пациентом проводят развернутую консультацию с изучением снимков и компьютерной диагностикой мягких тканей и глубоких мышц спины, после чего проводится тестирование, на основе которого разрабатывается индивидуальная программа выздоровления. Цикл оздоровления составляет 12 занятий на МТБ (многофункциональный тренажер Бубновского), курс состоит из трех циклов. Острую боль в спине специалисты снимают в ходе первого цикла, заниматься дальше в Центре или продолжить оздоровление самостоятельно, каждый решает для себя сам.

Каждое занятие - это не только определенный комплекс упражнений, но и популярная сегодня партерная гимнастика, а также посещение сауны и обливание холодной водой для укрепления иммунной и эндокринной систем. Кроме того, в Центре работает профессиональный массажист, к которому можно записаться на сеанс отдельно либо в качестве дополнения к основным занятиям. «Наши пациенты отмечают хорошую энергетику и дружескую атмосферу в зале. Приходя сюда уставшими после работы, они уходят, готовые свернуть горы. Это очень радует», - делится руководитель Центра.

В ближайшее время у псковичей появится возможность посещать Центр доктора Бубновского со значительными скидками:

С 17 июля до конца лета действует акция для пожилых людей и их внуков - лечебные программы со скидкой в 20%.

К Дню физкультурника, с 7 по 17 августа, Центр доктора Бубновского объявляет акцию «Мама, папа, я - здоровая семья!» Специальное предложение также позволит приобрести любые лечебные программы со скидкой в 20%.

Для тех, кто планирует заняться своим здоровьем осенью, весь сентябрь будет действовать акция «15 процентов скидка мне - 15% другу». При покупке второго и последующего циклов клиентам будет предоставляться скидка 15% при условии, если при их рекомендации друг или знакомый оформляет лечебную программу в Центре. При этом друг или знакомый также получает скидку 15%.

За дополнительной информацией обращайтесь к Людмиле Кочуковой, руководителю официального представительства Центра доктора Бубновского в Пскове, по телефону: (8112) 797-003, эл. почте: pskov@bubnovsky.org; сайт: www.pskov.bubnovsky.org , группа в ВК: https://vk.com/clubbubnovskypskov

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей