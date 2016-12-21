Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год утверждена правительством

Правительство РФ своим постановлением утвердило Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг.

Постановление от 19 декабря опубликовано на информационно-правовом портале «гарант.ру».

Этим же документом Минздраву РФ поручено до 25.09.2017 г. внести в правительство проект аналогичной программы на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг., сообщает «Интерфакс».

Кроме того министерству здравоохранения поручается осуществлять «мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2017 и на 2018-2019 годы, в том числе, совместно с Фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования».

Органам госвласти субъектов РФ рекомендовано утвердить до 30.12.2016 г. территориальные программы госгарантий бесплатной медицинской помощи гражданам на указанный период.

Источник: Псковская Лента Новостей