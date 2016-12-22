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Акушерок хотят приравнять к врачам и разрешить принимать роды самостоятельно : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Акушерок хотят приравнять к врачам и разрешить принимать роды самостоятельно

23.12.2016 08:58 ПЛН, Псков

Акушерок приравняют к врачам, чтобы они могли принимать роды самостоятельно. Об этом заявила президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова.

По ее словам, такую возможность акушеркам даст специально разработанный под руководством ассоциации профессиональный стандарт.

«Профстандарт не только определяет современные квалификационные требования к профессиональным обязанностям акушерки, но и станет основой для разработки новых образовательных стандартов», – сообщила Валентина Саркисова «Известиям».

Согласно положениям документа, акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.

В Европе, по словам Саркисовой данная система с успехом применяется – большинство родов ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи занимаются лишь патологиями и осложнениями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Акушерки хотят принимать роды без врачей.

 

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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