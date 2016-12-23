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Правительство РФ распределило между регионами 31,6 млрд руб. на лекарства для отдельных категорий граждан : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Правительство РФ распределило между регионами 31,6 млрд руб. на лекарства для отдельных категорий граждан

24.12.2016 10:11 ПЛН, Псков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает сайт правительства РФ.

 «Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году субвенций в объёме 31,609 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания», - говорится в сообщении.

Псковской области выделено 114 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей


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