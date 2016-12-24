Десятки классов в школах Псковской области закрыты на карантин

Грипп пришел в Псковскую область. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано два случая гриппа, причем, помимо гриппа А зафиксирован случай гриппа В, который обычно появляется весной.

«В целом по области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ доэпидемическая, но в учреждениях решением администраций данных учреждений могут вводиться карантины», - пояснил главный санитарный врач области.

На данный момент, по его словам, по региону закрыты десятки классов в школах. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Пскове и Великих Луках. В Пушкинских Горах на карантин закрыт детский сад.

Кроме того, как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, с завтрашнего дня на карантин закрывается Псковская областная больница - отделения учреждения будут закрыты для посетителей больных.

Источник: Псковская Лента Новостей