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Курение обходится мировой экономике более чем в 1 трлн долларов в год : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Курение обходится мировой экономике более чем в 1 трлн долларов в год

10.01.2017 10:58 ПЛН, Псков

Курение обходится мировой экономике более чем в 1 трлн долларов в год. Об этом свидетельствуют данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института онкологии США, передает РБК. Из-за потребления табака расходы составляют «более 1 трлн долларов на здравоохранение» ежегодно, - следует из доклада.

Количество смертей в результате курения увеличится на треть к 2030 году, прогнозируют исследователи. По их мнению, «число смертей из-за курения табака возрастет с 6 до 8 млн человек ежегодно к 2030 году». «При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и средним уровнем дохода», - говорится в исследовании.

В докладе отмечается, что распространенность курения среди мирового населения снизилась, однако «общее число курильщиков во всем мире продолжает расти».

Исследователи также отмечают, что у правительств есть инструменты для сокращения потребления табака и смертности в результате курения. «Правительства опасаются, что борьба против табака будет иметь негативные экономические последствия», однако они «не обоснованы доказательствами», заключили эксперты.

Источник: Псковская Лента Новостей


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