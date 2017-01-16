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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Галиной Неваленной
16.01.2017 13:04 ПЛН, Псков
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.
Она расскажет о новом поликлиническом отделении на Киселева, 8, которое начало работу с 9 января, о лекарственном обеспечении псковичей, о переходе на электронные больничные листы и ответит на вопросы ведущих, радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Вопросы Галине Неваленной можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей
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