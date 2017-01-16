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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Галиной Неваленной : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Галиной Неваленной

16.01.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Она расскажет о новом поликлиническом отделении на Киселева, 8, которое начало работу с 9 января, о лекарственном обеспечении псковичей, о переходе на электронные больничные листы и ответит на вопросы ведущих, радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Вопросы Галине Неваленной можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена. 

Источник: Псковская Лента Новостей


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