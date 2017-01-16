Наряду с терапевтами в подразделении городской поликлиники на улице Киселева будут принимать «узкие» специалисты

В скором времени в подразделении ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», которое 9 января открылось на улице Киселева, 8, планируется организовать прием «узких» специалистов. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Она напомнила, что данное подразделение создано для того, чтобы разгрузить от пациентов поликлинику №2, расположенную на улице Коммунальной, 23. Ожидается, что подразделение на улице Киселева сможет «оттянуть» на себя 8 - 10 тысяч пациентов второй поликлиники. Новое подразделение предназначено для обслуживания жильцов близлежащих домов и уже за первую неделю положительно сказалось на работе второй поликлинике: скопление народа там заметно уменьшилось.

В подразделении на Киселева пациентов принимают 5 участковых терапевтов. «По мере работы мы также будем организовывать там прием некоторых "узких" специалистов, для работы которых не нужно "тяжелое" оборудование - например, невролога, гастроэнтеролога и других специалистов», - сказала Галина Неваленная. Кроме того, в скором времени на Киселева будет организована выписка больничных листов.

Также гостья студии сообщила, что руководство городской поликлиники будет радо любым конструктивным предложениям, направленным на улучшение организации работы подразделения на Киселева.

Напомним, терапевты нового подразделения принимают по по следующему расписанию:

Участковый терапевт Мизирова М.Ю.:

прием - нечетные числа: с 13.00 до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Ол ьгинская наб ережная, 9, 11, 11 а; Конная 5, 6, 12; Красн оармейская, 1 (общ.); Конный пер еулок 7а; Р. Люксембург, 5, 6, 6а (част); М. Горького , 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красн оармейская, 6.

Участковый терапевт Купецкая И.Е.:

прием - нечетные числа: с 8.00 до 12.00

четные числа: с 13.00 до 17.00

Конная, 28, 30; М.Горького 4,4а ,6, 10/10, 14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгин ская наб ережная , 3, 4, 4/1; Пароменская, 5, 8, 1, 14 аб, 15, 16, 16а, 17, 18, 18аб, 20, 20а, 24, 26, 28; Рижский проспект , 5а, 5/12, 14, 15, 19; Р. Люксембург, 19; Петровская, 20, 35, 37, 49; Петр овский пер еулок , 14, 16, 17, 19;

Участковый терапевт Герасенко М.А.:

прием ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 7, 9; Петровская, 6, 8, 8а, 12, 10а; ч/дом М. Горького, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19; Ольгинская наб ережная, 1, 1 а,б;

Участковый терапевт Прокофьева Н.Ф.:

прием - нечетные числа: с 13.00.до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Народная, 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17; Береговая, М. Горького 2а, 2в; Киселева, 3, 5, 11, 13; Кузбасской див изии, 4, 6, 8, 12, 12 а; Ком мунальная, 15.

Участковый терапевт Дудукалов Ю.М. (прием ведет врач терапевт Герасенко М.А.):

прием ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 10, 11, 12, 14, 14 а, 16, 16 а; Петровская, 10, 29, 31; Киселева, 8, ч/д.; Пароменская, 19; Старокоммунальная.

Напомним, сделать флюорографические и рентгенологические исследования, а также посетить узких специалистов можно будет в поликлинике №2.

График работы подразделения :

процедурный кабинет с 8.00 до 15.00,

массажный кабинет с 8.00 до 16.30.

Регистратура с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Гардероб с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны для справок: приемная главного врача: 53-49-42, поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98, подразделение на ул. Киселева, 8: 29-83-60.

Источник: Псковская Лента Новостей