Статистика за 2016 год показала негативное отношение жителей Пскова к диспансеризации

20 тысяч жителей Пскова прошли диспансеризацию в 2016 году, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная. Она считает этот показатель недостаточно большим.

По словам главврача, в 2016 году из 36 тысяч пациентов, подпадающих под диспансеризацию, специалисты подразделений городской поликлиники осмотрели более 20 тысяч. «Основная проблема в том, что у псковичей недостаточно активное и внимательное отношение к своему здоровью, низкая мотивация...» - констатировала Галина Неваленная. По ее словам, со стороны псковичей наблюдается негативное отношение к диспансеризации, несмотря на наличие позитивных примеров, когда прохождение обследования шло на пользу, например, помогало выявить у человека серьезное заболевание на начальной стадии.

Гостья студии также напомнила, что диспансеризацию можно пройти в трех подразделениях городской поликлиники как в будние дни, так и по субботам. Сделано это для удобства работающих горожан. «На диспансеризацию можно записаться заранее - на конкретный день и время. Даже в субботу мы стараемся экономить время пациентов, и если вы заранее позвоните в поликлинику, вам заранее выпишут направление на конкретный день и удобное время, чтобы вы пришли, заполнили необходимые документы, быстро сдали все анализы и прошли специалистов», - пояснила Галина Неваленная.

Также она не согласилась с мнением читателя Псковской Ленты Новостей о том, что на анкеты, которые заполняют горожане при прохождении диспансеризации, никто не смотрит. «Анкеты анализируются в обязательном порядке, по ответам на обозначенные вопросы впоследствии определяется, какие факторы риска существуют у конкретного гражданина, и проводится его консультирование», - пояснила главврач поликлиники. В этом году, по ее словам, поликлиника планирует ввести практику группового консультирования пациентов по определенным заболеваниям, чтобы объяснять им, как лечиться.

Напомним, ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» проводит диспансеризацию работающих и неработающих граждан и учащихся дневной формы обучения. Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

Диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года.

В 2017 году проводится диспансеризация родившимся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951. 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах.

Пройти диспансеризацию можно, обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики, в отделение профилактики.

Можно пройти диспансеризацию, предварительно согласовав дату и время ее проведения по телефону:

66-53-29 - отделение профилактики поликлиника № 1,

57-33-66 - отделение профилактики поликлиника № 2,

53-62-14 - отделение профилактики поликлиника № 3;

53-49-42 - приемная, факс.

Источник: Псковская Лента Новостей