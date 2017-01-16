До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех поликлиниках Пскова

До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех трех поликлиниках Пскова. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«Такой кабинет уже с лета 2016 года работает в поликлинике №3 на Индустриальной. До 1 марта такие кабинеты будут организованы в первой и второй поликлиниках», - пояснила главврач учреждения.

По ее словам, это будут отдельные кабинеты, куда пациенты могут, в случае необходимости, обратиться напрямую - без очереди и регистратуры. «Там, в случае необходимости, можно сделать ЭКГ, ввести инъекцию или принять таблетку, чтобы снять болевой синдром, назначить необходимое обследование. Затем, в случае необходимости, пациента отдают под опеку участкового врача», - сказала Галина Неваленная.

Открытие кабинетов неотложной помощи, по ее словам, позволит решить вопрос вынужденного ожидания в очереди тех, кому действительно плохо. На данный момент есть трудности в комплектовании кабинетов неотложной помощи специалистами. «Но к 1 марта мы планируем все вопросы решить, в том числе и в плане ремонта, чтобы начать с чистого, красивого листа», - заключила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Источник: Псковская Лента Новостей