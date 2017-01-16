Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 16 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Здоровье и красота - в подарок
Диспансеризация за 1 день
Советы по ЗОЖ
Беспокойство опасно для мужчин
Диспансеризация-2016
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 18 января, записаться можно прямо сейчас по...3

В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок

16.01.2017 15:05 ПЛН, Псков

В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Тревожные кнопки будут установлены в поликлиниках на каждом этаже, чтобы ими могли воспользоваться пациенты, которым плохо. «Если пациенту действительно плохо, но он боится, что его не пропустят к врачу без очереди, он может нажать на эту кнопку, и к нему на помощь подойдет дежурный администратор или специалист из кабинета неотложной помощи». - пояснила Галина Неваленная.

Также в муниципальных поликлиниках устанавливается система видеонаблюдения в холле перед регистратурой, чтобы можно было контролировать скученность пациентов и качество оказания им помощи. «К сожалению, мы до сих пор не изжили практику, когда в медицинских организациях не очень вежливо говорят с пациентами», - отметила главврач поликлиники, подчеркнув, что у администраторов и сотрудников регистратуры должно быть чувство сострадания и дружелюбное отношение к пациентам.

«Зачастую люди жалуются не на качество медпомощи, а на то, что по отношению к ним нет сострадания, ласкового слова, которое тоже лечит. Поэтому все наши нововведения направлены в том числе и на повышение культуры обслуживания пациентов, - подчеркнула Галина Неваленная. - Мы работаем для пациентов, а не для себя любимых».

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 1Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100