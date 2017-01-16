В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок

В поликлиниках Пскова завершается установка тревожных кнопок. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Тревожные кнопки будут установлены в поликлиниках на каждом этаже, чтобы ими могли воспользоваться пациенты, которым плохо. «Если пациенту действительно плохо, но он боится, что его не пропустят к врачу без очереди, он может нажать на эту кнопку, и к нему на помощь подойдет дежурный администратор или специалист из кабинета неотложной помощи». - пояснила Галина Неваленная.

Также в муниципальных поликлиниках устанавливается система видеонаблюдения в холле перед регистратурой, чтобы можно было контролировать скученность пациентов и качество оказания им помощи. «К сожалению, мы до сих пор не изжили практику, когда в медицинских организациях не очень вежливо говорят с пациентами», - отметила главврач поликлиники, подчеркнув, что у администраторов и сотрудников регистратуры должно быть чувство сострадания и дружелюбное отношение к пациентам.

«Зачастую люди жалуются не на качество медпомощи, а на то, что по отношению к ним нет сострадания, ласкового слова, которое тоже лечит. Поэтому все наши нововведения направлены в том числе и на повышение культуры обслуживания пациентов, - подчеркнула Галина Неваленная. - Мы работаем для пациентов, а не для себя любимых».

Источник: Псковская Лента Новостей