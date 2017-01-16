Недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Псковской области превышен более чем на 48%

За прошедшую неделю количество в Псковской области заболело ОРВИ 3371 человек. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове заболели ОРВИ 1596 человек. Заболеваемость по совокупному населению в области превышает недельный эпидемический порог на 48,2%, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей +41,6%. В Пскове превышение недельного порога на 3,1%, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей +30%.

Центром гигиены и эпидемиологии в Псковской области методом ПЦР-диагностики у трех человек выявлен грипп А и у одного — грипп Б.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 145 случаев острых кишечных инфекций, в том числе в Пскове зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено 32 лабораторных (микробиологических) исследования воды (все соответствуют требованиям); 80 смывов (все соответствуют требованиям) и исследовано 9 пищевых продуктов (2 пробы неудовлетворительные).

Сотрудниками управления составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Выдано 2 предписания об устранении нарушений, 1 представление.

Источник: Псковская Лента Новостей