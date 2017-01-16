Марафон стройности: осталось всего 2 места

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей принять участие в ежегодном фитнес-проекте преображения «Будь в форме 2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг участников пройдет завтра, 18 января, в клубе по адресу: Рижский пр-т, 16 (4 этаж), вход с ул. Петровской. Осталось всего 2 места!

«Если вы хотите избавиться от лишних килограммов и сантиметров, набрать мышечную массу, восстановиться после беременности и родов, убрать «последствия» новогодних застолий, то наш проект – именно для вас! Наши занятия всегда проходят в дружественной атмосфере позитива и поддержки наших тренеров», - пояснили в клубе.

«Наша команда профессионалов каждый день помогает клиентам и гостям нашего клуба добиваться своих фитнес-целей и имеет большой опыт успешных преображений! Вы с радостью пройдете путь от недовольства собой до гордости за свое отражение в зеркале», - заверили фитнес-тренеры.

Кастинг участников к проекту «Будь в форме 2017» состоится уже завтра. Осталось всего 2 места! Звоните и записывайтесь сразу по тел.: 56-60-80, и будьте в форме вместе с нами!

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте». Адрес клуба: Рижский проспект, 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей