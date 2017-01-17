Донорство крови продлевает людям жизнь, доказали ученые

Доноры крови живут дольше, чем остальные люди. Об этом заявили ученые из Дании и Швеции по итогам масштабного эксперимента, посвященного влиянию частоты сдачи крови на организм человека. В исследовании принимали участие миллионы доноров, сообщает Vista News.

Ранее считалось, что у людей, которые регулярно сдают кровь в качестве доноров, возникает дефицит железа, и последствия этого дефицита возникают не сразу, а через некоторое время.

Однако теперь доказано, что доноры крови живут дольше, потому что обновление крови омолаживает организм.

Источник: Псковская Лента Новостей