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Донорство крови продлевает людям жизнь, доказали ученые : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Донорство крови продлевает людям жизнь, доказали ученые

17.01.2017 19:49 ПЛН, Псков

Доноры крови живут дольше, чем остальные люди. Об этом заявили ученые из Дании и Швеции по итогам масштабного эксперимента, посвященного влиянию частоты сдачи крови на организм человека. В исследовании принимали участие миллионы доноров, сообщает Vista News.

Ранее считалось, что у людей, которые регулярно сдают кровь в качестве доноров, возникает дефицит железа, и последствия этого дефицита возникают не сразу, а через некоторое время.

Однако теперь доказано, что доноры крови живут дольше, потому что обновление крови омолаживает организм.

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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