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Псковичка пожаловалась губернатору на невозможность приобрести привычное лекарство от ангины без рецепта : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичка пожаловалась губернатору на невозможность приобрести привычное лекарство от ангины без рецепта

17.01.2017 21:02 ПЛН, Псков

Псковичка обратилась на сайт губернатора региона turchak.ru с жалобой на невозможность приобрести привычное лекарство от ангины без рецепта. «Я аллергик, у меня регулярно бывают ангины. Оптимальное лекарство, которое мне позволяет быстро вылечить горло - сульфадиметоксин (в нем нет лишних красителей, сахара и прочего). Но, благодаря странному эксперименту с рецептами в нашей области, купить я его вечером не смогла», - рассказала пользователь сайта.

«Теперь я буду должна пойти в поликлинику (попрошу заметить, что на моем участке нет терапевта, есть только фельдшер), отстоять в очереди среди граждан с ОРЗ и ОРВИ, чтобы выписать себе рецепт. В лучшем случае, я потеряю только несколько часов личного времени, в худшем - нахватаюсь вирусов и упущу момент, когда можно было купировать болезнь и вместо сульфадиметоксина мне придется принимать более серьезный антибиотик», - написала женщина.

Псковичка возмущена тем, что новые порядки значительно усложнили жизнь. «Для чего создаются подобные ситуации? И с кем их нужно решать? Писать в Министерство здравоохранения? В администрацию президента?» - интересуется она.

Источник: Псковская Лента Новостей


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