Поддерживать нужный микроклимат в школах и детсадах советует Роспотребнадзор в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ

Требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных учреждениях напоминает ТУ Роспотребнадзора по Псковской области в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, соблюдение правильного микроклимата - это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

18 - 24 °C - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе

17 - 20 °C - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских

20 - 24 °C - спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната

20 - 22 °C - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала

19 - 21 °C - санитарных узлах и комнатах личной гигиены

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22 – 24 °C - Приемные, игровые ясельных групповых ячеек

21 – 23 °C - Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек

19 – 20 °C - Спальни всех групповых ячеек

22 – 24 °C - Помещения медицинского назначения

25 – 26 °C - Раздевалка с душевой бассейна

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований. В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях управления по субъектам Российской Федерации применяют меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей