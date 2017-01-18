Жительница Сахалина получит 1,3 млн руб. от больницы за удаление здоровой почки

На Сахалине женщине присудили компенсацию в размере 1,3 млн руб. за незаконное удаление здоровой почки. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры, пишет РБК.

«В результате врачебной ошибки ей незаконно удалили здоровый орган - почку», - уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, сахалинский областной суд оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда по иску пациентки к областной больнице о взыскании компенсации морального вреда.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, врачи медучреждения приняли решение о первичном оперативном вмешательстве «без достаточных к тому оснований», - рассказали в прокуратуре. В результате этих действий пациентке повредили почку, после чего орган пришлось срочно удалить, пояснили в ведомстве.

Руководство областной больницы обжаловало решение городского суда в Сахалинский областной суд, однако оно было оставлено без изменений.

Источник: Псковская Лента Новостей