Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Жительница Сахалина получит 1,3 млн руб. от больницы за удаление здоровой почки : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Четверг, 19 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Будь в форме
Диспансеризация за 1 день
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей
Диспансеризация-2016
Советы по ЗОЖ

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

«Супер фитнес» объявляет кастинг на участие в проекте «Будь в форме»

В клубе «Супер фитнес» стартует ежегодный проект «Будь в форме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг пройдет 18 января, записаться можно прямо сейчас по...3

Жительница Сахалина получит 1,3 млн руб. от больницы за удаление здоровой почки

19.01.2017 09:01 ПЛН, Псков

На Сахалине женщине присудили компенсацию в размере 1,3 млн руб. за незаконное удаление здоровой почки. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры, пишет РБК.

«В результате врачебной ошибки ей незаконно удалили здоровый орган - почку», - уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, сахалинский областной суд оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда по иску пациентки к областной больнице о взыскании компенсации морального вреда.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, врачи медучреждения приняли решение о первичном оперативном вмешательстве «без достаточных к тому оснований», - рассказали в прокуратуре. В результате этих действий пациентке повредили почку, после чего орган пришлось срочно удалить, пояснили в ведомстве.

Руководство областной больницы обжаловало решение городского суда в Сахалинский областной суд, однако оно было оставлено без изменений. 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100