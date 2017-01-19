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Три класса в псковских школах закрыты на карантин
20.01.2017 10:37 ПЛН, Псков
Три класса в псковских школах закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% школьников в этих классах, сообщает пресс-служба ОМСУ города со ссылкой на управление образования администрации города.
Так, до 24 января карантин объявлен в 1-м классе лицея «Развитие» и 3-м классе Псковского педагогического комплекса. До 25 января на карантине 6-й класс Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней.
Источник: Псковская Лента Новостей
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