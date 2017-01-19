Три класса в псковских школах закрыты на карантин

Три класса в псковских школах закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% школьников в этих классах, сообщает пресс-служба ОМСУ города со ссылкой на управление образования администрации города.

Так, до 24 января карантин объявлен в 1-м классе лицея «Развитие» и 3-м классе Псковского педагогического комплекса. До 25 января на карантине 6-й класс Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней.

Источник: Псковская Лента Новостей