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Глава Минздрава РФ анонсирует скорый запуск системы, которая поможет врачам диагностировать заболевания : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Глава Минздрава РФ анонсирует скорый запуск системы, которая поможет врачам диагностировать заболевания

21.01.2017 15:31 ПЛН, Псков

Минздрав РФ в текущем году запустит систему, которая поможет врачам принимать наиболее правильные решения по диагностике заболеваний и лечению пациентов, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Фактически мы впервые в нашей стране создали систему помощи принятию решений врачами. Она будет запущена в ближайшее время, в текущем году», - сказала В.Скворцова на съезде «Единой России» в субботу, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, речь идет об электронном рубрикаторе всех заболеваний с клиническим руководством по каждому недугу, который позволит каждому врачу по ключевым словам посмотреть правильный алгоритм диагностики, лечения, проверить все свои действия.

«В основу легла разработка 1200 клинических руководств, которую мы завершили в конце 2016 года вместе с нашим экспертным сообществом. В настоящее время из правительства вносится в Государственную Думу законопроект, который делает эти клинические руководства обязательными к использованию на территории всей страны», - сообщила министр.

Источник: Псковская Лента Новостей


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