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Во время новогодних праздников число смертей от алкоголя в России сократилось на 65% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Во время новогодних праздников число смертей от алкоголя в России сократилось на 65%

22.01.2017 12:24 ПЛН, Псков
В Роспотребнадзоре заявили, что благодаря введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей и соответствующих контрольных мероприятий число смертей от алкоголя в России во время новогодних праздников сократилось на 65%, пишет «Газета.Ru».
 
«В результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33% и сократить количество летальных случаев на 65%», - говорится в сообщении ведомства.
 
Отмечается, что в новогодние праздники 2015–2016 годов был зафиксирован 641 случай алкогольного отравления с летальным исходом, в то время как в течение праздников 2016–2017 годов - 228 случаев.

Источник: Псковская Лента Новостей


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