Во время новогодних праздников число смертей от алкоголя в России сократилось на 65%

В Роспотребнадзоре заявили, что благодаря введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей и соответствующих контрольных мероприятий число смертей от алкоголя в России во время новогодних праздников сократилось на 65%, пишет «Газета.Ru».

«В результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33% и сократить количество летальных случаев на 65%», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в новогодние праздники 2015–2016 годов был зафиксирован 641 случай алкогольного отравления с летальным исходом, в то время как в течение праздников 2016–2017 годов - 228 случаев.

Источник: Псковская Лента Новостей