Названы вирусы, способные убить Землю

Журналисты ВВС сообщили о последних исследованиях мировых ученых, нашедших вирусы, способные убить нашу планету. В Швейцарию приехали ведущие специалисты мира, чтобы разработать план для борьбы с болезнями, провоцирующими массовую эпидемию, сообщают «Дни24».

Ученые на форуме в Давосе призывали обеспечить их средствами для создания вакцины против вирусов Мерс и Нипа, а также для победы над лихорадкой Лассе. Именно эти страшные болезни могут стать причиной гибели людей, так что кроме выделенных 460 миллионов долларов им нужно еще 500 миллионов для исследований и вакцинации.

Вирус Нипа вызывает поражение головного мозга и респираторные болезни, а впервые его обнаружили в Малайзии, когда среди фермеров началась массовая эпидемия 1999 года. Вирус Мерс был найден британскими врачами у пациента из Катара в 2012 году. Его симптомами является поражение органов дыхания, приводящие больных к летальному исходу. Сейчас зафиксировано 666 смертельных случаев в мире. Во время лихорадки Лассе вирус поражает печень вместе с почками, нервной и сосудистой системой, что приводит к образованию тромбов в организме.

Источник: Псковская Лента Новостей