Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, какие животные обладают лечебными способностями и могут помочь избавиться от ряда заболеваний. Оказалось, что такими возможностями обладают лошади, собаки и кошки, а также пчелы и змеи, сообщает «Мир новостей».

По словам экспертов, лошади эффективны в формировании опорно-двигательного аппарата и реабилитации людей с травмами и ранениями. Помимо этого эти животные могут помочь справиться с наркозависимостью и алкоголизмом.

Собаки могут спасти человека от депрессии и улучшить работу сосудов и сердца. Кроме того, благодаря этим четвероногим люди ведут здоровый образ жизни. Также собаки способны почуять на ранней стадии развития онкологию.

Кошки являются хорошим профилактическим средством от ряда психических расстройств, включая неврозы и депрессию.

Благодаря пчелам у людей есть возможность широко использовать мед, прополис и пчелиный яд в медицине.

Что касается змей, то они помогают в лечении заболеваний суставов и сосудов.

Источник: Псковская Лента Новостей