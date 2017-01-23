«Супер фитнес» приглашает на зажигательный марафон

Клуб «Супер фитнес» 26 января, в четверг, приглашает псковичей на зажигательный фитнес-марафон «Energy Party». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, для тех, кто придет с другом, вход - бесплатно.

В программе фитнес-попурри:

19.00-19.30 - Кроссфит с Валерией

19.30-20.00 - Коррекция фигуры с Надеждой

20.00-20.30 - Йога с Софьей

Для кого:

- для тех, кто давно хотел начать занятия, но откладывал поход в тренажерный зал в «долгий ящик»;

- для тех, кто уже занимался, и возвращается в форму после перерыва;

- для тех, кто хочет получить заряд бодрости и положительных эмоций на неделю вперед.

Также в программе: розыгрыш классных призов, дегустация в фитнес-баре и море позитивной энергии!

Вход: 100 рублей. С другом - бесплатно! Всего 25 мест, так что записывайтесь сразу по телефону: 56-60-80

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей