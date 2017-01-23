Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, передает корреспондент ПЛН.

Глава здравкомитета пояснил, что с точки зрения нормативной базы в сфере здравоохранения ничего не изменилось: «Какие были федеральные приказы и порядки, такие и остались, как была административная ответственность за нарушения порядков и приказов, так и осталась». Поток обращений по поводу отпуска лекарств по рецепту Игорь Потапов связывает с тем, что административную ответственность для аптек планируется усилить. Так, если сейчас штраф для физического лица составляет до 3000 рублей, то будет - от 5000 до 10000 рублей, для должностных лиц сейчас от 5000 до 10000 рублей, будет - 20000-30000 рублей, для юридических лиц было до 30000 рублей, будет - до 150000 рублей.

«Мы будем рады, если порядок в обороте рецептурных лекарственных препаратов будет установлен, пусть и путем непопулярных мер. Этот порядок действует еще со времен Ивана Грозного - лекарства отпускались только по рецепту. Период безвременья и бесконтрольности заканчивается», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей