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Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей,...22

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

23.01.2017 14:26 ПЛН, Псков

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, передает корреспондент ПЛН.

Глава здравкомитета пояснил, что с точки зрения нормативной базы в сфере здравоохранения ничего не изменилось: «Какие были федеральные приказы и порядки, такие и остались, как была административная ответственность за нарушения порядков и приказов, так и осталась».  Поток обращений по поводу отпуска лекарств по рецепту Игорь Потапов связывает с тем, что административную ответственность для аптек  планируется усилить. Так, если сейчас штраф для физического лица составляет до 3000 рублей, то будет  - от 5000 до 10000 рублей, для должностных лиц сейчас от 5000 до 10000 рублей, будет - 20000-30000 рублей, для юридических лиц было до 30000 рублей, будет - до 150000 рублей.

«Мы будем рады, если порядок в обороте рецептурных лекарственных препаратов будет установлен, пусть и путем непопулярных мер. Этот порядок действует еще со времен Ивана Грозного - лекарства отпускались только по рецепту. Период безвременья и бесконтрольности заканчивается», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей


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