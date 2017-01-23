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Игорь Потапов надеется, что с наведением порядка в продаже лекарств по рецепту псковичи перестанут обращаться к «гуглу» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей,...22

Игорь Потапов надеется, что с наведением порядка в продаже лекарств по рецепту псковичи перестанут обращаться к «гуглу»

23.01.2017 14:47 ПЛН, Псков

Бардаком назвал председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сложившуюся ситуацией со свободной продажей антибиотиков в аптеках. Как передает корреспондент ПЛН, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей глава здравкомитета высказал мнение о том, что именно из-за бесконтрольной продажи антибиотиков и приема их вместо обычных вирусных препаратов все чаще появляются случаи, когда практически невозможно подобрать антибиотик для лечения того или иного заболевания.

Игорь Потапов считает, что наведение порядка в продаже лекарств по рецептам позволит пациентам получать адекватное и контролируемое лечение, а не заниматься самолечением по совету соседей по подъезду и «гугла».

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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