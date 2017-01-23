Игорь Потапов надеется, что с наведением порядка в продаже лекарств по рецепту псковичи перестанут обращаться к «гуглу»

Бардаком назвал председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сложившуюся ситуацией со свободной продажей антибиотиков в аптеках. Как передает корреспондент ПЛН, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей глава здравкомитета высказал мнение о том, что именно из-за бесконтрольной продажи антибиотиков и приема их вместо обычных вирусных препаратов все чаще появляются случаи, когда практически невозможно подобрать антибиотик для лечения того или иного заболевания.

Игорь Потапов считает, что наведение порядка в продаже лекарств по рецептам позволит пациентам получать адекватное и контролируемое лечение, а не заниматься самолечением по совету соседей по подъезду и «гугла».

Источник: Псковская Лента Новостей