Основные лекарства, позволяющие снять температуру и острую боль, как и прежде, псковичи могут приобрести без рецепта

Основные лекарства, позволяющие снять температуру, острую боль, а также снять первые симптомы ОРЗ, как и прежде, псковичи могут приобрести без рецепта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Она солидарна с мнением председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова о том, что в продаже рецептурных лекарственных препаратов должен быть установлен более строгий порядок.

Галина Неваленная подчеркнула, что в псковской городской поликлинике достаточно рецептурных бланков, медицинское учреждение готово к увеличению потока пациентов. В январе, по ее словам, поликлиника работает в штатном режиме, количество пациентов типично для января.

Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец добавил, что в настоящее время процент выписки рецептов неуклонно растет. Он подчеркнул, что продажа лекарств в аптеках исключительно по рецептам связана с усилением профессиональной и гражданской ответственности.

Начальник отдела администрации Пскова по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» Алексей Архипов связал это в том числе с возможным ростом штрафов и увеличением сотрудников Росздравнадзора, которые будут заниматься контрольными закупками.

Источник: Псковская Лента Новостей