По итогам 2016 года Псковская область перейдет через порог в 19 промилле по показателям смертности

По итогам 2016 года Псковская область перейдет через порог в 19 промилле по показателям смертности, значительно улучшив показатели по сравнению с ситуацией 5-6-летней давности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Глава здравкомитета прокомментировал информацию о демографических показателях региона, появившуюся в федеральных СМИ. «Да, у нас самая высокая смертность в РФ, но она остается самой высокой с 60-х годов прошлого века, если не раньше. Это обусловлено целым рядом причин. Наш субъект - самый пожилой. Доля пожилого населения в регионе приближается к 28%, а в некоторых районах этот показатель достигает 40%. Ожидать, что там будет низкая смертность в силу естественного свойства человеческого организма умирать, не приходится», - отметил он.

Игорь Потапов добавил, что в аутсайдерах по демографическим показателям вместе с Псковской областью ожидаемо находятся Новгородская, Тверская область и все субъекты Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где половозрастная структура строится аналогичным образом.

«В прошедшем году мы сделали хоть маленький, но шажок, и переступили через символическую цифру в 19 промилле. Еще 5-6 лет назад смертность в регионе составляла 25-26 промилле, по итогам года - менее 19 промилле при показателях рождаемости в 11 промилле», - заключил И.Потапов.

Источник: Псковская Лента Новостей