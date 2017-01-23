Директор Центральной псковской городской аптеки считает, что в Пскове слишком много аптек

Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец считает, что в Пскове слишком много аптек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Куда ни глянь - везде аптеки. Конкуренция хороша до определенного предела. Здесь нужно принимать очень серьезные меры. Такого количества аптек не нужно», - заявил он.

Владимир Якубанец напомнил, что в советские времена по нормам расстояние от одной аптеки до другой должно было составлять не менее 500 метров, а сейчас такие требования могут быть расценены как нарушение правил конкуренции.

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов согласился с тем, что в областном центре наблюдается очевидный переизбыток аптек, в отличие от сельской местности. «Этот процесс продиктован законами рынка. Невозможно заставить коммерческую организацию открыть в деревне заведомо убыточный аптечный пункт», - отметил он. Глава здравкомитета добавил, что проблема с невозможностью приобрести лекарства в деревнях решается с помощью фельдшеров, которые по закону могут отпускать лекарства по необходимому ассортиментному перечню.

Источник: Псковская Лента Новостей