Никаких проблем с выпиской рецептов в Псковской городской поликлинике нет - Галина Неваленная

Никаких проблем с выпиской рецептов на лекарственные препараты в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» нет, заявила в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей главный врач учреждения Галина Неваленная, передает корреспондент ПЛН.

«Отпуск препаратов по рецептам никто не отменял. Мы всегда выписывали рецепты, но в определенное время аптеки позволили себе ослабить контроль за этим процессов, в результате чего у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства самостоятельно без рецепта», - пояснила она.

Галина Неваленная подчеркнула, что в учреждении достаточное количество рецептурных бланков. «Мы в еженедельном режиме проводим конференции с докторами и обращаем внимание на то, чтобы для выписки рецептов они использовали именно рецептурные бланки», - сказала главврач.

«Никаких проблем в поликлинике с выпиской рецептов нет», - отметила она, добавив, что рецепты выписываются на год.

Источник: Псковская Лента Новостей