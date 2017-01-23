Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Никаких проблем с выпиской рецептов в Псковской городской поликлинике нет - Галина Неваленная : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Будь в форме
Диспансеризация за 1 день
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей
Диспансеризация-2016
Советы по ЗОЖ

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается - Игорь Потапов

Период бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается, заявил председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей,...22

Никаких проблем с выпиской рецептов в Псковской городской поликлинике нет - Галина Неваленная

23.01.2017 16:28 ПЛН, Псков

Никаких проблем с выпиской рецептов на лекарственные препараты в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» нет, заявила в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей главный врач учреждения Галина Неваленная, передает корреспондент ПЛН.

«Отпуск препаратов по рецептам никто не отменял. Мы всегда выписывали рецепты, но в определенное время аптеки позволили себе ослабить контроль за этим процессов, в результате чего у пациентов выработалась нехорошая привычка покупать лекарства самостоятельно без рецепта», - пояснила она.

Галина Неваленная подчеркнула, что в учреждении достаточное количество рецептурных бланков. «Мы в еженедельном режиме проводим конференции с докторами и обращаем внимание на то, чтобы для выписки рецептов они использовали именно рецептурные бланки», - сказала главврач.

«Никаких проблем в поликлинике с выпиской рецептов нет», - отметила она, добавив, что рецепты выписываются на год.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 8Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100