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Всех работников псковских медучреждений, включая санитарок и гардеробщиц, обяжут носить бейджи : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Всех работников псковских медучреждений, включая санитарок и гардеробщиц, обяжут носить бейджи

23.01.2017 16:45 ПЛН, Псков

Председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов подписал приказ «О дополнительных мерах повышения открытости и доступности информации подведомственных медицинских организаций». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

«Здесь перечислено все, что мы вменяем в обязанности руководителя по повышению открытости. И на сайтах, и на информационных стендах учреждений должна быть вся необходимая информация, включая «жалобные» телефоны, куда могут позвонить пациенты - вплоть до приемной первого вице-губернатора», - рассказал он.

«Здесь даже мы обязываем на всех медицинских работников повесить бейджи с фамилией, именем, отчеством и должностью. Страна должна знать своих героев. Порой рождаются обоснованные жалобы, к сожалению. В большинстве своем из-за хамства, в большей степени, не медицинского персонала - либо санитарок, либо гардеробщиц», - отметил Игорь Потапов.

 

Также глава здравкомитета отметил, что в регионе будет продолжена практика ежеквартальных встреч руководителей медицинских учреждений с населением, «чтобы люди спрашивали конкретно с низ, а не писали сразу во Всемирную организацию здравоохранения».

Источник: Псковская Лента Новостей


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