Основные лекарства в аптеке можно по-прежнему купить без рецепта - псковские медики

Проблема продажи лекарств по рецептам является в большей степени надуманной и основные лекарства в аптеке можно по-прежнему купить без рецепта. Такое мнение высказали псковские медики 23 января на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Никаких изменений в законодательстве на этот счет пока не произошло. Обязательность продажи лекарств по рецептам существовала и ранее. Как поясняют медики, рост количества обращений на эту тему произошел в связи с рассмотрением в Госдуме законопроекта об усилении административной ответственности аптек за нарушения порядка отпуска лекарств. Законопроект прошел первое чтение в 2016 году. Сейчас штраф для физического лица составляет до 3000 рублей, будет - от 5000 до 10000 рублей, для должностных лиц сейчас от 5000 до 10000 рублей, будет - 20000-30000 рублей, для юридических лиц было до 30000 рублей, будет - до 150000 рублей.

Игорь Потапов

Все участники пресс-конференции единодушно приветствуют наведение порядка в обороте рецептурных лекарственных препаратов. Ситуацию со свободной продажей антибиотиков в аптеках председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов назвал бардаком. Нередко заболевшие занимаются самолечением по совету соседей по подъезду или врача «ok, google».

Из-за бесконтрольной продажи антибиотиков и приема их вместо обычных вирусных препаратов все чаще появляются случаи, когда практически невозможно подобрать антибиотик для лечения того или иного заболевания. Кроме того, по словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, нередко при самолечении люди применяют 3 – 5 и более лекарственных препаратов, хотя подобное смешение может привести к непредсказуемому воздействию на организм.

«Этот порядок действует еще со времен Ивана Грозного - лекарства отпускались только по рецепту. Период безвременья и бесконтрольности в обороте рецептурных препаратов заканчивается», - сказал Игорь Потапов. Наведение порядка в продаже лекарств по рецептам позволит пациентам получать адекватное и контролируемое лечение.

Галина Неваленная

Псковские медики готовы к увеличению посещаемости и наплыву пациентов. В настоящее время, по словам Галины Неваленной, к псковской городской поликлинике приписаны 155 тыс. человек. По штату положено 88 терапевтов, фактически работает только половина от этого числа, многие находятся на внутреннем совместительстве. Тем не менее, заверила Галина Неваленная, прием идет безотказно.

Игорь Потапов рассказал, что в январе он подписал приказ о мерах по повышению информационной открытости учреждений здравоохранения. На сайтах и информационных стендах должна быть вся необходимая информация, включая «жалобные» телефоны, куда могут позвонить пациенты - вплоть до приемной первого вице-губернатора. Все работники будут обязаны носить бейджи с фамилией, именем, отчеством и должностью. «Страна должна знать своих героев. Порой рождаются обоснованные жалобы, к сожалению. В большинстве своем из-за хамства, в большей степени, не медицинского персонала - либо санитарок, либо гардеробщиц», - отметил Игорь Потапов.

Будет продолжена практика ежеквартальных встреч руководителей медицинских учреждений с населением, чтобы люди спрашивали конкретно с них, а не обращались в международные организации.

Основные лекарства, позволяющие снять температуру, острую боль, а также снять первые симптомы ОРЗ по-прежнему можно приобрести без рецепта. Единственные изменения, которые сейчас внесены, касаются изменения порядка выдачи рецептов в части увеличения срока их действия до 1 года. Кроме того, с сентября терапевтов нацеливают на использование только рецептурных бланков для выписки лекарств.

Галина Неваленная отметила, что в случае, если пожилой человек забыл рецепт дома, ему смогут помочь в аптеке. По соглашению между псковской городской поликлиникой и МП Пскова «Центральная городская аптека» информация о выданном рецепте может быть предоставлена медицинским учреждением. С коммерческими аптеками такого соглашения нет.

Директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец сообщил, что в настоящее время процент выписки рецептов неуклонно растет. Продажа лекарств в аптеках исключительно по рецептам связана с усилением профессиональной и гражданской ответственности. По мнению руководителя муниципальной аптеки, данная ситуация невыгодна коммерческим аптекам. Однако высокие штрафы являются действенной мерой, как и приостановка деятельности на 90 дней, что автоматически приведет к банкротству. Также Владимир Якубанец добавил, что считает излишним количество аптек в Пскове.

Алексей Архипов

Начальник отдела администрации Пскова по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» Алексей Архипов также объясняет сложившуюся ситуацию с подготовкой аптек к возможному росту штрафов и увеличением сотрудников Росздравнадзора, которые будут заниматься контрольными закупками. По его мнению, неизбежное будущее – переход на передачу рецепта от врача в аптеку с использованием современных технологий.

Источник: Псковская Лента Новостей