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Три класса в 9-й школе Пскова закрыты на карантин : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Три класса в 9-й школе Пскова закрыты на карантин

24.01.2017 13:23 ПЛН, Псков

По информации управления образования администрации города Пскова, три класса (2а, 4б и 9в) в 9-й средней школе Пскова закрыты на карантин с сегодняшнего дня в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% школьников в этих классах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней.

Завтра будет снят карантин в первом классе лицея «Развитие» и третьем классе Псковского педагогического комплекса. В четверг начнутся занятия в 6-м классе Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Источник: Псковская Лента Новостей


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