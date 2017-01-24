Псковичи могут позагорать бесплатно

Участники зажигательного фитнес-марафона «Energy Party» смогут позагорать бесплатно и получить скидку постоянного клиента в клубе «Супер фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сеанс загара в подарок получат все, кто придет на марафон 26 января в желтом.

В программе вечера - фитнес-попурри:

19.00-19.30 - Кроссфит с Валерией

19.30-20.00 - Коррекция фигуры с Надеждой

20.00-20.30 - Йога с Софьей

Также планируется розыгрыш классных призов, дегустация в фитнес-баре и море позитивной энергии! При покупке карты - скидка постоянного клиента в подарок!

Вход: 100 рублей. С другом - бесплатно! Всего 25 мест, так что записывайтесь сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).

Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей