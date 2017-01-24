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Псковичи могут позагорать бесплатно
Участники зажигательного фитнес-марафона «Energy Party» смогут позагорать бесплатно и получить скидку постоянного клиента в клубе «Супер фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, сеанс загара в подарок получат все, кто придет на марафон 26 января в желтом.
В программе вечера - фитнес-попурри:
19.00-19.30 - Кроссфит с Валерией
19.30-20.00 - Коррекция фигуры с Надеждой
20.00-20.30 - Йога с Софьей
Также планируется розыгрыш классных призов, дегустация в фитнес-баре и море позитивной энергии! При покупке карты - скидка постоянного клиента в подарок!
Вход: 100 рублей. С другом - бесплатно! Всего 25 мест, так что записывайтесь сразу по телефону: 56-60-80.
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov).
Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.
Источник: Псковская Лента Новостей