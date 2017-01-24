Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ТУ Роспотребнадзора по Псковской области.

Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) и риносинцитиальной инфекции.

С 16 по 22 января заболеваемость гриппом и ОРВИ возросла относительно предыдущей недели на 20,7%, в том числе в Пскове – на 20,9%. В Пскове заболеваемость совокупного населения превышает значение эпидемического порога на 3,1% за счет населения старше 15 лет.

По области заболеваемость совокупного населения ниже значения эпидемического порога на 5,8%. Эпидпорог превышен на 8,5% только среди лиц старше 15 лет.

В одной группе Новоизборского детского сада и в пяти классах школ (Новоизборской, Черпесской, в лицее «Развитие» Пскова, ППК и Псковской инженерно-лингвистической гимназии) в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости усиления мер профилактики гриппа и рекомендует при заболевании своевременно обращаться к врачу, особенно не привитым и лицам с хроническими заболеваниями.

Источник: Псковская Лента Новостей