Будь в форме-2017: Первые результаты

Участники проекта «Будь в форме-2017» уже в течение недели активно тренируются и пытаются изменить свой образ жизни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», у каждого из спортсменов есть своя цель, но, главное, - они одинаково готовы работать над собой.

Сегодня мы познакомимся с самой юной участницей проекта - Софьей Селезневой. Ей всего 17 лет, в проект она пришла для того, чтобы скорректировать фигуру.

«По-моему, это здорово - поучаствовать в таком проекте. Даже не для того, чтобы доказать другим, а, прежде всего, доказать самому себе, что я могу!» - пояснила Софья.

Тренирует ее фитнес-инструктор Екатерина Клименко. У ее подопечной три персональные тренировки в неделю и в придачу к ним занятия по групповым направлениям. А также обязательный контроль питания.

«Софья усердно тренируется и работает с полной отдачей. Для достижения необходимого результата мы добавили наиболее энергозатратные тренировки и снизили калораж за счет сокращения в употреблении быстрых углеводов. Контроль питания будет происходить ежедневно, благодаря дневнику, который ведет Софья. Надеемся, что результат не заставит себя долго ждать!» - рассказала Клименко.

В следующих материалах мы продолжим знакомиться с участниками проекта. А пока пожелаем им удачи и побольше мотивации на пути к своей цели!

Следите за проектом в официальной группе «Вконтакте» здесь: https://vk.com/topic-1203 4830_34565232

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Источник: Псковская Лента Новостей