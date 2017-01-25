Губернатору жалуются на сокращение заготовки донорской крови в Пскове

Губернатору жалуются на сокращение заготовки донорской крови в Пскове. Обращение опубликовано 27 января на сайте http://turchak.ru.

«С нового года основной объем заготовки был передан подразделению в Великих Луках. Проблема заключается в том, что люди в нашем городе, потратившие немало сил и собственной крови для получения звания почетный донор России, в итоге вынуждены либо отказаться от такой возможности, либо отправиться в Великие Луки», - написал автор обращения.

Он указывает, что в Федеральном законе от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» прямым текстом говорится о необходимости поддержки и поощрения доноров.

«Прошу либо повлиять на распределение норм заготовки в области, либо разъяснить почему жители Великих Лук и сотрудники СПК в великих Луках оказались в настолько более выгодном положении», - просит заявитель.

Источник: Псковская Лента Новостей