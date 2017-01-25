Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Губернатору жалуются на сокращение заготовки донорской крови в Пскове : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Пятница, 27 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Будь в форме
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ТУ Роспотребнадзора по Псковской области...

Губернатору жалуются на сокращение заготовки донорской крови в Пскове

27.01.2017 14:59 ПЛН, Псков

Губернатору жалуются на сокращение заготовки донорской крови в Пскове. Обращение опубликовано 27 января на сайте http://turchak.ru.

«С нового года основной объем заготовки был передан подразделению в Великих Луках. Проблема заключается в том, что люди в нашем городе, потратившие немало сил и собственной крови для получения звания почетный донор России, в итоге вынуждены либо отказаться от такой возможности, либо отправиться в Великие Луки», - написал автор обращения.

Он указывает, что в  Федеральном законе от 20.07.2012 N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» прямым текстом говорится о необходимости поддержки и поощрения доноров.

«Прошу либо повлиять на распределение норм заготовки в области, либо разъяснить почему жители Великих Лук и сотрудники СПК в великих Луках оказались в настолько более выгодном положении», - просит заявитель. 

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 8Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100