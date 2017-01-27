Ученые выяснили, сколько женщине нужно секунд, чтоб влюбиться

На страницах научного издания ToDay News Ufa сообщается, что на влюбленность у женщин уходит около 45 секунд. Британские специалисты выявили, что представительницы слабого пола влюбляются не с первого взгляда, а минимум с шестого., сообщают «Дни».

Ученые посчитали, что 45 секунд достаточно, чтобы феромоны вступили в реакцию и запустились биохимические процессы, а подсознание смогло определить симпатичны ли внешние данные мужчины и привлекают ли запахи, источаемые объектом страсти.



Также исследователи заявили, что если на появление чувства влюбленности женскому полу нужно меньше минуты, то на проявление любви такого времени явно недостаточно. Специалисты утверждают, что настоящая любовь должна созревать постепенно и в несколько этапов.

Источник: Псковская Лента Новостей