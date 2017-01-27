Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Ученые выяснили, сколько женщине нужно секунд, чтоб влюбиться : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Суббота, 28 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Будь в форме
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ТУ Роспотребнадзора по Псковской области...

Ученые выяснили, сколько женщине нужно секунд, чтоб влюбиться

28.01.2017 21:20 ПЛН, Псков

На страницах научного издания ToDay News Ufa сообщается, что на влюбленность у женщин уходит около 45 секунд. Британские специалисты выявили, что представительницы слабого пола влюбляются не с первого взгляда, а минимум с шестого., сообщают «Дни».

Ученые посчитали, что 45 секунд достаточно, чтобы феромоны вступили в реакцию и запустились биохимические процессы, а подсознание смогло определить симпатичны ли внешние данные мужчины и привлекают ли запахи, источаемые объектом страсти.

Также исследователи заявили, что если на появление чувства влюбленности женскому полу нужно меньше минуты, то на проявление любви такого времени явно недостаточно. Специалисты утверждают, что настоящая любовь должна созревать постепенно и в несколько этапов.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100