Новости
Ночные походы к холодильнику ухудшают память
Американские исследователи сообщили, что им удалось доказать очередной вред перекусов в ночное время, оказалось, что они не только приводят к набору лишнего веса, но также и влияют на память людей, сообщает medikforum.ru.
Было доказано, что прием пищи ночью сказывается на работе всего организма.
Ученые выяснили, что все дело в работе биологических часов, которые не настроены на то, чтобы человек принимал пищу ночью, поэтому они сбиваются от перекусов.
В итоге от этого ухудшается работа некоторых частей мозга.
Части мозга, ответственные за усваивание, накопление и воспроизведение полученной информации просто блокируются, поэтому человек может получить в качестве бонуса к таким перекусам проблемы с памятью.
Источник: Псковская Лента Новостей