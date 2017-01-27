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Ночные походы к холодильнику ухудшают память : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Ночные походы к холодильнику ухудшают память

28.01.2017 22:47 ПЛН, Псков

Американские исследователи сообщили, что им удалось доказать очередной вред перекусов в ночное время, оказалось, что они не только приводят к набору лишнего веса, но также и влияют на память людей, сообщает medikforum.ru.

Было доказано, что прием пищи ночью сказывается на работе всего организма.

Ученые выяснили, что все дело в работе биологических часов, которые не настроены на то, чтобы человек принимал пищу ночью, поэтому они сбиваются от перекусов.

В итоге от этого ухудшается работа некоторых частей мозга.

Части мозга, ответственные за усваивание, накопление и воспроизведение полученной информации просто блокируются, поэтому человек может получить в качестве бонуса к таким перекусам проблемы с памятью.  

Источник: Псковская Лента Новостей


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