Ночные походы к холодильнику ухудшают память

Американские исследователи сообщили, что им удалось доказать очередной вред перекусов в ночное время, оказалось, что они не только приводят к набору лишнего веса, но также и влияют на память людей, сообщает medikforum.ru.

Было доказано, что прием пищи ночью сказывается на работе всего организма.

Ученые выяснили, что все дело в работе биологических часов, которые не настроены на то, чтобы человек принимал пищу ночью, поэтому они сбиваются от перекусов.

В итоге от этого ухудшается работа некоторых частей мозга.



Части мозга, ответственные за усваивание, накопление и воспроизведение полученной информации просто блокируются, поэтому человек может получить в качестве бонуса к таким перекусам проблемы с памятью.

Источник: Псковская Лента Новостей