Будь в форме-2017: Как похудеть за 3 недели

Три участницы проекта «Будь в форме-2017» поставили себе цель похудеть за 3 недели занятий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», для каждой из девушек составлена своя, персональная программа тренировок и прописан план питания.

Юлия Нечупоренко, 26 лет. Тренирует ее Валерий Гунько.

«О проекте я узнала случайно, и подумала, почему бы и не попробовать, тем более давно хотела начать ходить в зал. Моя основная цель - это похудеть, убрать проблемные места. Первая неделя тренировок дается мне нелегко, но я очень стараюсь. От проекта я не жду победы, главное доказать себе что я могу изменить себя, свой образ жизни», - делится впечатлениями об участии в проекте Юлия.

Ее тренер уверен, что у Юлии все получится. И она сможет скинуть 3-4 кг меньше чем за месяц.

Елена Егорова, 25 лет. Ее тренер – Дарья Никифорова.

«Елена - молодая мама, которая нацелена на то, чтобы вернуть свою прежнюю форму до родов или даже сделать ее более подтянутой. Первая тренировка далась нам нелегко, так как физической подготовки по выполнению упражнений у Елены нет и не было раньше, но мы не отчаиваемся, и с каждой тренировкой будем двигаться дальше и добиваться поставленной нами цели!!!» - рассказывает Дарья Никифорова.

Маргарита Сарвилина, 26 лет. Тренирует ее Алена Шуняева.

Сама участница нацелена на серьезную работу. Активно тренируется и соблюдает режим питания. От проекта ждет, в первую очередь, заметного результата для себя.

«Заниматься с Ритой - одно удовольствие. Несмотря на трудный график работы (включая ночные смены), она очень старается. Каждый день присылает отчеты по питанию. На тренировке выкладывается на все 100% . Я уверена, что у нас все получится. Участие в таком проекте - это уже маленькая победа!» - уверена ее тренер.

В следующих материалах мы продолжим знакомиться с участниками проекта. А пока пожелаем им удачи и побольше мотивации на пути к своей цели!

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Источник: Псковская Лента Новостей