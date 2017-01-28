Создание в Псковской области суицидологической службы обсудят на конференции в Пскове

Межведомственная научно-медицинская конференция на тему «Организация и практика региональной суицидологической службы» пройдет в четверг, 2 февраля, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области.

В конференции примут участие главные врачи медицинских учреждений Пскова и области, медицинские специалисты в области психиатрии и наркологии, терапевты и врачи общей практики. Также к участию в совещании приглашены педагоги, психологи, специалисты правоохранительных и силовых структур, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и совета по демографической политике.

Экспертами выступят специалисты Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Участники конференции обсудят вопросы организации и практики региональной суицидологической службы, профилактики суицидального поведения подростков-школьников, а также тактику взаимодействия врачей-психиатров и клинических психологов при ведении пациентов в кризисном состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей