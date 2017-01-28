Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Создание в Псковской области суицидологической службы обсудят на конференции в Пскове : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Понедельник, 30 Января    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Будь в форме
Диспансеризация за 1 день
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей
Диспансеризация-2016
Советы по ЗОЖ

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 20,7%

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщается на сайте ТУ Роспотребнадзора по Псковской области...

Создание в Псковской области суицидологической службы обсудят на конференции в Пскове

30.01.2017 17:04 ПЛН, Псков
Межведомственная научно-медицинская конференция на тему «Организация и практика региональной суицидологической службы» пройдет в четверг, 2 февраля, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области.
 
В конференции примут участие главные врачи медицинских учреждений Пскова и области, медицинские специалисты в области психиатрии и наркологии, терапевты и врачи общей практики. Также к участию в совещании приглашены педагоги, психологи, специалисты правоохранительных и силовых структур, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и совета по демографической политике.
 
Экспертами выступят специалисты Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.
 
Участники конференции обсудят вопросы организации и практики региональной суицидологической службы, профилактики суицидального поведения подростков-школьников, а также тактику взаимодействия врачей-психиатров и клинических психологов при ведении пациентов в кризисном состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100