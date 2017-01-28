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В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин

30.01.2017 16:40 ПЛН, Псков

По информации управления образования администрации города Пскова, 19 классов в семи школах Пскова закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, решение о карантине принимается на срок до 7 дней при заболеваемости свыше 20% школьников в этих классах.

Девять классов, в которых вынужденная пауза в обучении была объявлена 25 января, выйдут на обучение завтра, 31 января. Еще девять - 2 февраля, и один класс - 3 февраля.

Как пояснили в управлении образования, карантин объявлен в классах младшего и среднего звена. С этой недели мониторинги заболеваемости ОРВИ и гриппом проводятся в ежедневном режиме. 

Источник: Псковская Лента Новостей


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