В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин

По информации управления образования администрации города Пскова, 19 классов в семи школах Пскова закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, решение о карантине принимается на срок до 7 дней при заболеваемости свыше 20% школьников в этих классах.

Девять классов, в которых вынужденная пауза в обучении была объявлена 25 января, выйдут на обучение завтра, 31 января. Еще девять - 2 февраля, и один класс - 3 февраля.

Как пояснили в управлении образования, карантин объявлен в классах младшего и среднего звена. С этой недели мониторинги заболеваемости ОРВИ и гриппом проводятся в ежедневном режиме.

Источник: Псковская Лента Новостей